بالصور.. كيف أجبرت سيدة على خلع البوركيني؟

بعد حظره في فرنسا، طلب رجال شرطة من امرأة ترتدي #البوركيني أن تخلعه، على أحد شواطئ نيس.

وأمر 4 شرطيين مسلحين بغاز الفلفل امرأة في #نيس بخلع لباس البحر الساتر للجسم المعروف بالبوركيني، وقد وجدت المرأة نفسها مجبرة على الامتثال لأوامر الشرطة، التي يبدو أنها حررت مخالفة فورية، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي #كان، وجدت امرأة عمرها 34 عاماً، حسب ما نشرت الصحيفة البريطانية، نفسها مجبرة على خلع حجابها بعد أن أخبرها 3 شرطيين بأن قواعد الملابس الشاطئية تغيرت، إلا أن المرأة اعتبرت ذلك "عنصرية، والقصد منه الإهانة أمام الأطفال وباقي أفراد العائلة.. حتى أنا لم أكن أرتد البوركيني".

وحظرت عدة بلدات في #فرنسا ارتداء البوركيني بينما يدافع رؤساء البلديات الذين فرضوا الحظر بأن هذا الزي الذي لا يظهر سوى الوجه والكفين والقدمين يخالف القوانين الفرنسية المتعلقة بالعلمانية.