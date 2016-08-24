كلب ابن كلب أعادوا انتخابه رئيساً للبلدية في أميركا

ابن حسب ونسب بين الكلاب، اسمه Duke وعمره 9 سنوات، من سلالة يسمونها Great Pyrenees المتحدرة من جبال معروفة بالاسم نفسه بين فرنسا وإسبانيا، أعادوا انتخابه الاثنين رئيساً لبلدية قرية Cormorant بأرياف ولاية "مينسوتا" الأميركية، ولولاية ثانية مدتها سنتان، بعد أولى فاز بها في 2014 على متحديه Richard Sherbrook المالك متجراً في "كورمورانت" التي تأسست في 1874 ويسكنها 1097 حالياً.

خبر فوزه في 2014 بالمنصب، وارد في تغطية قامت بها شبكة ABC News التلفزيونية الأميركية، وطالعت تفاصيلها "العربية.نت" في موقعها، المتضمن صورة لمنافسه "ريتشارد شيربروك" تنشرها أعلاه، ومعها أورد الموقع نتيجة التصويت، أو "البهدلة" التي أحاقت بالإنسان من حيوان: اثنان فقط صوّتوا لشيربروك، مقابل 12 جاؤوا بأول كلب رئيساً لبلدية في تاريخ الدولة الأكبر والأقوى بالعالم.

هنأ شيربروك منافسه الفائز، وعبّر للمحطة عن ثقته الكاملة بأنه سيقوم بواجبه على أكمل وجه كممثل للأهالي، وقال: "سأدعمه طبعاً، فهو رياضي ويهوى الصيد والمطاردات، وسيحمي القرية بالتأكيد" وفق تعبيره عن "دوق" الذي تسلم منصبه بعد يومين ذلك العام، ومعه من اختارهم سكان القرية ليساعدوه في مهمته.

وانتخبوا رئيس بلدية عمره 4 سنوات أيضاً

أما انتخابات هذا العام قبل يومين، فجرت وسط مهرجان تقيمه القرية باسم Cormorant Daze سنوياً، وأثناءه ظهرت منافسة اسمها Larissa طمعاً بالمنصب، فسحقها "دوق" بانتخابات سريعة، حصل فيها على أصوات كل الناخبين، إلا واحد صديق للمتحدية "لاريسا" وأعطاها صوته اليتيم، وفق ما أورده موقع صحيفة "نيويورك بوست" الناقل بدوره فيديو عن قناة WDAY التلفزيونية، ووجدته "العربية.نت" في "يوتيوب" وهو الذي تبثه عن انتخاب "دوق" الذي يملكه أحدهم اسمه David Rick الأسعد بين السكان هذه الأيام.

كما في بلاد "الحلم الأميركي" عجيبة ثانية، بولاية "مينيسوتا" أيضا، وفي قرية Dorset الأصغر فيها، فسكانها حالياً 21 فقط، وهم كانوا 22 حين انتخبوا في 2012 رئيساً للبلدية اسمه Robert Tufts وعمره 4 سنوات، ونراه بصورة تنشرها "العربية.نت" أعلاه، وسط ملكة جمال محلية وصديقتها، وخلفه مطعم تملكه وتديره والدته Emma واسمه "مطعم عاصمة العالم" في إشارة إلى القرية المعروفة بمهرجان سياحي تحييه سنوياً وتحصل على لقمة العيش من عائداته.

ثم جددوا انتخابه ثانية، لولاية مدتها عام أيضاً، وبعدها احتل المنصب أخوه الأصغر، اسمه "جيمس" وعمره 3 سنوات. لا خطفاً وتوريثاً كما في سوريا، بل بصندوق الاقتراع، وهكذا تربي الدولة الكبرى أطفالها وترضعهم الديمقراطية على جرعات مع الحليب.