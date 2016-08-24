"أيام أفريقية".. المساي قبائل الشجاعة والمحبة والسلام

تواصل قناة "العربية" إعادة اكتشاف القارة السمراء لتعرض في الحلقة الثانية من السلسلة الوثائقية #أيام_أفريقية التي تعرض أسلوب حياة #قبائل_المساي كما هي على طبيعتها بدقة وشمولية.

يتنقل الانثروبولوجي #عيد_اليحيى بين كتب وقصص التاريخ والجغرافيا والإنسان والحيوان كتنقله ومعايشته للأحداث اليومية التي تؤطر حياة تلك #القبائل فيستقر عند خيط يربط الحاضر بالماضي ويوثق ما لم يوثق أو يصحح ما نقل إلينا خطأ.

يعود اليحيى في الحلقة الثانية إلى #المساي في القرن الثامن عشر متكئاً على كتف مقاتل من المساي فيدخل إلى إحدى قراهم الصغيرة التي تحتمي بجدار وادي الصدع الأفريقي العظيم.

تحت كتف الصدع العظيم

نصب فريق "العربية" خيامه على بُعد أمتار قليلة من قبائل المساي تحت #الصدع_العظيم أو #الأخدود_الأفريقي كما تسميه كتب التاريخ والجيولوجيا.

تتبع الفريق الجدول اليومي للقبائل في الرعي صباحا ثم طبخ الطعام، الذي لم يكن لـ"العربية" أي نصيب منه. وانتقلت كاميرات الفريق لتوثيق شجاعة مقاتلي المساي الذين عُرف عنهم بسالة لا تفيها الكلمات حقها في مواجهة أنياب الأسود وجها لوجه.

على الهواء

وقد عرضت قناة #العربية أولى حلقات هذه السلسلة الوثائقية الجمعة 19 آب/أغسطس.

وتعرضت الحلقة الثانية الجمعة 26 آب/أغسطس في 2:30 بعد الظهر توقيت السعودية / 11:30 غرينتش. ويعاد عرض الحلقات السبت 10:30 مساء توقيت السعودية / 19.30 غرينتش. والثلاثاء 1:15 بعد منتصف الليل توقيت السعودية / 22:15 غرينتش. أما الإعادة الأخيرة لكل حلقة فموعدها كل خميس 4:30 الفجر توقيت السعودية / 01:30 غرينتش.

يرافق "أيام أفريقية" تقارير قصيرة عنوانها #المساي_بالموبايل صُوِّرت بكاميرا الهاتف الذكي وبسوية تقارب الكاميرا المحترفة. هذه القصص المختلفة بتصويرها ونصها وإنتاجها تُبثّ في نشرات الأخبار يومي الخميس والجمعة ابتداء من نشرة الرابعة توقيت السعودية 13 غرينتش.