الممثلة كورتني كوكس في مواجهة الشيخوخة: دعها كما هي

اعترفت الممثلة الأميركية #كورتني_كوكس، إحدى نجوم مسلسل فريندز (الأصدقاء)، أنها اعتادت الآن على أن تبدو أكبر سنا وأنها تندم على بعض الأمور التي قامت بها في الماضي لعلاج التجاعيد.

وقالت: "في بعض الأحيان تجد نفسك تحاول ثم تنظر في صورة لنفسك وتقول "يا إلهي" تبدو مخيفا. فعلت أمورا أندم عليها ولحسن الحظ فهي أمور تذوب وتذهب بعيدا ولذلك هذا أمر جيد لأنها لم تكن دوما أفضل صوري. وتوصلت للتو لشعار جديد وهو "دعها كما هي".

واعترفت كوكس (52 عاما) بعجزها في مواجهة الشيخوخة خلال رحلة استكشافية مع المغامر بير جريلز في المرتفعات الإيرلندية.

وقالت الممثلة في حلقة بثت على شبكة "إن.بي.سي" التلفزيونية ،الاثنين، إنها "تعلمت دروسا."

كانت كوكس تحدثت قبل بضع سنوات عن استخدام العلاج بالبوتوكس و #الليزر لتجديد #البشرة لكنها قالت إنها تشعر الآن بالمزيد من الارتياح.