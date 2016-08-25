قبائل المساي في سهل البقاع التنزاني

خرجنا صوبَ أرضٍ مفتوحة على مد البصر.. لم نكن نعلم تماماً ما الهدف، الشابُ التنزاني قال لنا سنرى المساي يرقصون، لكنَّ روايةَ آخرين كانت مختلفة تماما.. عُدنا إلى سياراتِنا.

قبل أن نصلَ إلى أيِّ مكان، وقعنا في حُضنِ طبيعةٍ نصفُ قلبها في تنزانيا ونصفُهُ الآخر في لبنان.

وصلنا عصر هذا اليوم إلى الجهة الخلفية لهذه الجبال المعروفة بrift valley عمرها الجيولوجي أكثر من 30 مليون سنة تبدأ من الشرق الأوسط وتحديدا من سهل البقاع في لبنان.

مفاجأة!

الشابُ التنزاني فرانك كان على حق.. المساي على استعدادٍ لترك القتال مقابل سلامٍ بثوبِ نشوةِ رقصةٍ توارثوها.. بينما تترك شعوبٌ أخرى كل شيءٍ مقابل معاركِها الصغيرة.

الحِصةُ الأكبرُ في الحياة هنا.. للسلامِ والحب.

المساي بالموبايل قصص عفوية بكاميرا الهاتف الجوّال من تنزانيا أعدتها مايا حتاحت وترافق السلسلة الوثائقية (أيام أفريقية) التي يقدّمها عيد اليحيى وتعرضها العربية كل يوم جمعة في الثانية والنصف بعد الظهر توقيت السعودية.