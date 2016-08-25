واشنطن تدعو رعاياها في فرنسا إلى احترام حظر البوركيني

حضت الولايات المتحدة، الأربعاء، رعاياها المقيمين أو المسافرين إلى #فرنسا على احترام القوانين المحلية، من دون أن تعلق تحديدا على قرار حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي (البوركيني) الذي اتخذته بلديات عدة على الساحل الفرنسي.

وتؤكد واشنطن التزامها #الحرية الدينية، غير أنها في المقابل حريصة على عدم اتخاذ موقف شاجب لقرار منع #البوركيني على الشواطئ الفرنسية.

وأوضح مسؤول في الخارجية الأميركية أن الوزارة تطلع يوميا على الإجراءات المتخذة في كل بلدان العالم وفي ما يتعلق بفرنسا: "نحن نبلغ المسافرين الأميركيين بأنهم يخضعون للقوانين المحلية" على حد قوله.

وأضاف: "اذا انتهكوا القوانين المحلية، حتى وإن كان ذلك من دون علمهم، فإنهم قد يطردون أو يتم توقيفهم وسجنهم".

وقررت زهاء 20 بلدية فرنسية، خصوصا في الكوت دازور (جنوب شرق)، هذا #الصيف منع النساء من النزول إلى الشواطئ بلباس "يدل بوضوح على انتماء ديني" أو "لا يحترم العلمانية" في فرنسا. وأثار القرار جدلا واسعا في البلاد وخارجها.