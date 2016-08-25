وصول سفينة "الشمس تجمعنا" إلى بيروت

وصلت اليوم الخميس سفينة #غرينبيس "راينبو واريور/Rainbow Warrior" إلى مرفأ بيروت التجاري، أول محطة لها ضمن جولة "الشمس تجمعنا" التي ستنتهي في المغرب في نوفمبر المقبل.

وتأتي السفينة حاملة رسالة أملٍ واحتفال لطالما انتظرها المتوسّط والعالم العربي عبر الترويج للطاقة الشمسية من لبنان إلى المغرب.

وستقوم المنظمة بنشاطات مختلفة في الفترة التي ستقضيها السفينة في بيروت، من بينها يوم مخصص للصحافيين للإعلان عن إطلاق جولتها، وستفتح أبوابها للزوّار الراغبين في التجوّل فيها، والتعرّف إلى طاقمها، واختبار طاقة الشمس يوم الأحد 28 أغسطس المقبل.

