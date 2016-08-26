بالصور.. ماذا تفعل هذه الأم بابنتها أثناء النوم؟

اقتحمت الرضيعة جوي ماري ذات الأربعة شهور، عالم الشهرة مبكرا من خلال الأزياء التي تظهر بها وإن كانت غير مدركة، لذلك إذ إنها تكون غارقة في نومها.

مصممتها الخاصة التي جعلت منها نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي هي والدتها لورا لزوميكاوا التي تستمتع كثيرا بتغيير ملابسها وإكسسواراتها بينما الرضيعة تغط في نوم عميق لتقوم بعدها بتصويرها ونشر صورها على انستغرام، وقد بلغ عدد متابعيها 109 آلاف متابع.

واستلهم والدا لورا هذه الهواية من حفلات التنكر وعيد الهالوين، لما يجدان فيها من متعة ومرح، حسب ما صرحت به الأم الشابة لـ"أيه بي سي نيوز"، كما تستوحي أزياء ابنتها من الأفلام أو قراءتها للمقالات.

وأبدعت الأم في إلباس رضيعتها فساتين وأزياء لمشاهير عدة على غرار بيونسي، وكذا إظهارها بشخصيات حرب النجوم وغيرها من الشخصيات السينمائية أو حتى كطباخ سوشي أو خباز.

ولا تكلف هذه الأم نفسها في شراء هذه الأزياء، بل تنتقيها مما هو متاح في بيتها، وتؤكد أنها لم تشتر حتى الآن أي ملابس جاهزة لابنتها من المحلات.