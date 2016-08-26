هل سيتحول "الروبوت" إلى "مجرم خطير"؟

حذر باحثون ومتخصصون في مجال "الذكاء الصناعي" من "الروبوت" مؤكدين أنه سيتحول قريباً إلى "مجرم خطير" لا يمكن ردعه.

وأوضح الخبراء، حسب صحيفة "زا صن" أن الروبوتات ستتمكن في المستقبل من التعلم من تجاربها، ما قد يجعلها عرضة لمخالفة القوانين، وأضافت الصحيفة أنه حال قررت الروبوتات أن تصبح عناصر إجرامية، سيكون من المستحيل توجيه التهم له.

وأورد كل من أميتاي إيتزيوني وأورين إيتزيوني في ورقة بحثية من المقرر أن تُنشر في دورية "فاندربيلت لقانون الترفيه والتكنولوجيا" مثالا على السيارات ذاتية القيادة لإظهار الأخطاء التي يمكن أن تنجم عن "الروبوت".

يذكر أن عدداً من كبريات الشركات حول العالم، مثل فولكس فاغن ومايكروسوفت يعمل فيها عديد من الروبوتات، والتي تقوم بكل المهام والمسؤوليات داخل مصانعها، بينما تسيطر على الخبراء والمهتمين مخاوف كبيرة بشأن سيطرة الذكاء الصناعي على الإنسان، وذلك كما تخيلته السينما في عدد كبير من الأفلام السينمائية، والتي تصورت أنه يمكن للذكاء الاصطناعي، أو الروبوتات والآليين، السيطرة على العالم ليصبح خارج تحكم البشر.

وكان الباحثون في "غوغل" قد حذروا في السابق من ظاهرة مماثلة تقوم فيها روبوتات التنظيف بقتل أصحابها إذا ما اعترضوا طريقها، لكن هذا التهديد يتعاظم في حالة الروبوتات المزودة تحديدا بقدرات قاتلة أو حتى منقذة للحياة.