أهرامات بشرية تتحدى القضاء خلال احتفالات هندوسية

تحدى مئات الأشخاص الذين حضروا احتفالا هندوسيا في ولاية مهاراشترا بغرب الهند، حكما للمحكمة الهندية العليا يحد من ارتفاع أهرامات بشرية تقام خلال طقوس هندوسية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وشكل أعضاء في حزب إقليمي اسمه مهاراشترا نافنيرمان سينا، يوهم رتدون قمصانا كُتب عليها "سأخرق القانون"، هرما بشريا، الخميس، بلغ طوله 15 مترا في منطقة ثاني في احتفال يمثل ميلاد كريشنا، وهو إله هندوسي.

وأيدت المحكمة العليا في الهند حكما أصدرته محكمة أدنى يحظر على الشبان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، المشاركة في هذه الطقوس، ويحد من ارتفاع الهرم البشري إلى 6 أمتار.

ويُصاب مئات الأشخاص سنويا أثناء تشكيل أهرامات بشرية في إطار التنافس لمعرفة أي جماعة يمكنها صنع أعلى هرم. ويُستخدم الأطفال للصعود إلى قمة هذه الأهرامات دون أي إجراءات للحفاظ على سلامتهم.