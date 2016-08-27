شاهد.. هندي يحمل جثة زوجته 12 كيلومتراً

حمل هندي جثة زوجته مسافة 12 كيلومترا من أجل نقلها من المستشفى الذي ماتت فيه إلى بلدته ليدفنها.

وأفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بأن المستشفى الواقع في كالاهاندي لم يوفر سيارة إسعاف لنقل زوجة الهندي دانا ماجهي، التي ماتت متأثرة بإصابتها بمرض السل، فقرر حملها على كتفه، لأنه لا يمتلك تكاليف استئجار سيارة لنقلها.

وقال الزوج "توسلت إليهم قائلا أنا فقير وليس لدي ما أستأجر به سيارة لنقلها لبلدتي، لكنهم لم يقدموا لي أي مساعدة".

وأضاف أن زوجته ظلت في المستشفى ليوم كامل بعد وفاتها، قبل أن ينقلها بنفسه، في رحلته التي اصطحب فيها ابنته البالغة 12 عاما.

من جانبها، قالت السلطات الهندية إنها تبحث في الأمر، وستتخذ الإجراءات اللازمة حيال هذا التقصير.