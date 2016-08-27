تركيا تقر رسمياً الحجاب للشرطيات

نشرت الجريدة الرسمية التركية، السبت، تعديلا في القانون المنظم لزي العناصر الشرطية، والذي يسمح لموظفي الأمن من السيدات بارتداء الحجاب خلال أوقات الدوام.

ويُتيح التعديل بالمادة 5 الخاصة بتنظيم زي الموظفين، ارتداء النساء العاملات في السلك الأمني للحجاب تحت القبعات (غطاء الرأس) بحيث يتناسق مع لون البدلة الرسمية، ويكون خاليا من الرسوم والتزيينات.

ويحظر التعديل على موظفات الشرطة، تغطية الوجه بالكامل، أو ارتداء قمصان، أو سترة مدنية يمكن رؤيتها من تحت البدلة الرسمية.

ورُفِع الحظر عن الحجاب بالنسبة للموظفات في المؤسسات العامة مع "حزمة الإصلاحات الديمقراطية" التي أعلن عنها رئيس الوزراء في تلك الفترة، رجب طيب أردوغان، في 1 أكتوبر 2013 بشكل رسمي، مستثنيا الموظفين الملتزمين باللباس الرسمي (القضاة، العساكر، المدعون، الشرطة).

ويعد التعديل الجديد الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية، والذي يسمح للمرأة الشرطية بارتداء الحجاب فوق زيها الرسمي، توسيعا للقانون الصادر عام 2013.