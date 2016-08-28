الملكة رانيا تتابع تدريب منتخب الأردن للسيدات تحت 17

تابعت الملكة رانيا العبدالله، اليوم الأحد، في ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب، جانباً من تدريبات فريق المنتخب الأردني للسيدات تحت 17 عاماً لكرة القدم، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاماً والتي ستقام في الأردن خلال الفترة من 30 ايلول/سبتمبر إلى 21 تشرين أول/أكتوبر.

والتقت الملكة رانيا لاعبات المنتخب وقدمت لهن التشجيع، وتحدثت معهن حول طموحاتهن والتحديات التي تواجههن كرياضيات، وعبرت عن فخرها بهن كرياديات في مجال لعبة كرة القدم.

وأعربت قائدة المنتخب لونا سحلول بالنيابة عن زميلاتها عن اعتزازها بزيارة الملكة رانيا لموقع تدريب اللاعبات، خاصة أن الملكة رانيا المثل الأعلى والقدوة لما تقدمه للمرأة الأردنية، حسب سحلول.

وأكدت أن اللاعبات سيقدمن أفضل ما لديهن خلال المباريات، وذلك كجزء من دورهن للمساهمة كفتيات أردنيات في ازدهار وتقدم الحركة الرياضية.

وحضر اللقاء نائب رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للسيدات تحت سن 17 عاما، صلاح صبرة، والمدير الفني لاتحاد كرة القدم ستيوارت جيلينج، والأمين العام للاتحاد سيزار صوبر، والمدير الفني للمنتخب روبي جونسون، والمديرة التنفيذية للجنة المنظمة المحلية سمر نصار، وإدارية الفريق سولين الزعبي.

واستمعت الملكة رانيا إلى شرح عن استضافة الأردن لهذا الحدث العالمي الذي ينظم لأول مرة في المنطقة، والخطة التطويرية التي رسمها الاتحاد للنهوض بالكرة النسوية الأردنية، خصوصا بعد نهائيات كأس العالم. كما جرى الحديث عن تحضيرات المنتخب المكثفة للمشاركة التاريخية في المونديال.

وسيشارك 16 منتخبا في نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 17 عاماً. وستقام خلال البطولة 32 مباراة تحتضنها أربعة ملاعب رئيسية، هي استاد عمان الدولي، واستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، واستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، واستاد الحسن في مدينة اربد شمال المملكة.

وستساهم استضافة المملكة للمونديال في تعزيز الخبرات والكفاءات في مجال كرة القدم، إلى جانب البنى التحتية من ملاعب ومرافق، وتحفيز المجتمع المحلي لتشجيع ودعم جميع أنواع الرياضات النسوية.