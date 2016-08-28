بالفيديو.. محمد بن راشد يتفقد سير العمل ومديرون غائبون

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي وهو يقوم بجولة تفقدية على دوائر حكومية صباح اليوم الأحد، حيث وجد بعضها خالياً من كبار الموظفين.

وبدأت جولة الشيخ محمد بن راشد في الصباح الباكر بتفقد سير العمل في مطار دبي، وتبعتها جولة أخرى مع بداية ساعات العمل على إدارات أخرى، شملت بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك ودائرة التنمية الاقتصادية، وبعض مديريها وكبار مسؤوليها لم يكونوا متواجدين.

وأظهرت الفيديوهات حرص حاكم دبي على سير الأمور على ما يرام في عدد من الدوائر الحكومية التي تفقدها.

ولاقت الزيارة ردود أفعال إيجابية كثيرة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب علي بن تميم، رئيس تحرير موقع 24 الإخباري بتغريدة له في حسابه على موقع تويتر: "في يوم المرأة الإماراتية.. محمد بن راشد يجول في الدوائر الحكومية ويكتشف بأن المديرين وكبار المسؤولين غير متواجدين".

فيما كتبت الإعلامية مريم بنت فهد في حسابها في تويتر: "محمد بن راشد يقوم بجولة صباحية على دوائر دبي الحكومية، ويكتشف أن مديريها وكبار مسؤوليها لم يكونوا موجودين".