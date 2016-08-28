جونو في أقرب نقطة من "ملك الكواكب"

اقترب المسبار الأميركي "جونو" إلى أدنى مسافة له من كوكب المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، في إحدى مراحل مهمته الرامية إلى كشف أسرار هذا الجرم الغازي العملاق.

وكان المسبار دخل في مدار المشتري في الرابع من تموز/يوليو الماضي، بعد رحلة استمرت خمس سنوات.

وعند الساعة 12,51 بتوقيت غرينتش من يوم السبت، كان المسبار على ارتفاع أربعة آلاف و200 كيلومتر من الغطاء السحبي للكوكب، وهي المسافة الأدنى في هذه المهمة.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية #ناسا في بيان "إنها فرصة لنا لنراقب ملك الكواكب في مجموعتنا الشمسية عن كثب".

وأطلقت المركبة غير المأهولة #جونو من الأرض في الخامس من آب/أغسطس 2011، في مهمة تبلغ تكاليفها مليارا و100 مليون دولار.

وهي ستدور 37 مرة حول المشتري، على ارتفاعات مختلفة، في مهمة تستمر عشرين شهراً.

ومن أهداف المهمة التعمق في فهم تكوين الكوكب تحت طبقات السحب الغازية التي تغطيه، وهو أمر ما زال محجوباً عن عدسات التلسكوبات حتى الآن.

وتسعى مهمة "جونو" إلى معرفة ما إن كان المشتري لديه نواة صلبة، وإلى مسح حقول الجاذبية القوية فيه وتلك المغناطيسية لتحديد هيكليته الداخلية، فضلاً عن قياس نسبة المياه وغاز الأمونياك في غلافه الجوي المنخفض.

ويبعد المشتري عن #الأرض 869 مليون كيلومتر.