حاولت "نشر الوعي" بإطلاق حشرات على ركاب القطار

قالت تقارير إخبارية وتدوينات على مواقع للتواصل الاجتماعي إن امرأة كانت تبيع صراصير وديداناً في عربة قطار بمترو أنفاق نيويورك، تظاهرت بأنها تتعرض لمضايقات من مجموعة من المراهقين وأطلقت حشراتها على الركاب.

وظل الركاب محصورين على مقربة من الحشرات لنحو ساعة مساء الأربعاء، بعدما سحب أحد الركاب مكابح الطوارئ أثناء سير القطار على جسر مانهاتن.

وبعد الحادث بيومين قالت امرأة عرفت نفسها باسم زايدة بوغ إنها دبرت الموقف كدعابة لزيادة الوعي بكيفية تعامل الناس مع المشردين.

وقالت إنها ممثلة ولم يقلقها رد فعل الركاب الذين أزعجهم ما جرى.

وأوضحت بوغ عبر الهاتف "بالطبع سيغضبون مني بشدة لكنني أرى أنني أنبه الناس بعروضي وأفعالي."

والمراهقون الذين قالت إنهم كانوا يمثلون أيضاً دفعوها أثناء قيامها بعرض الحشرات للبيع وأطاحوا بحاوية الحشرات في الهواء.

وبعدما انطلقت الحشرات من محبسها، قفز بعضها على الركاب الذين لم يدركوا أنها دعابة.

وتوقف القطار على الجسر الممتد فوق نهر إيست. وبعدما بدأ في التحرك مرة أخرى كان ضباط شرطة في استقبال القطار في المحطة التالية.