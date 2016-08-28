مصر.. 49% من قضايا الطلاق سببها راتب الزوجة

أكدت دراسة حديثة أن أهم أسباب الطلاق في مصر لمن شملتهن الدراسة الخلاف المادي على #الراتب_الشهري للزوجة، وكذلك ضغوط العمل وتأثيرهما على الحياة الزوجية، وانعدام الدفء #العاطفي بين الزوجين.

وقالت الدراسة إن 49% من الخلافات الزوجية التي تنتهي بالطلاق في مصر مصدرها الرئيسي راتب الزوجة بحسب إحصائية لمحاكم الأسرة وأن 53% من النساء اللائي كن طرفا في قضايا عرضت على محكمة الأسرة شددن في دعاوى الطلاق والخلع على أنهن اكتشفن بعد الزواج طمع أزواجهن في رواتبهن، وهو دافعهم الأساسي بالزواج.

وأوضحت الإحصائية أن مدة حالات الزواج للمطلقات العاملات التي لم تتجاوز العامين وصلت بنسبتها لـ20%، في حين لم تتجاوز حالات أخرى العام بنسبة 16%.

وأكدت الإحصائية، تخطي حالات أخرى عدد #سنوات زواجهم 5 سنوات بنسبة 30٪ ، بينما #وصلت حالات أخرى لفترة #زواج تراوحت بين 7-10سنوات بنسبة قدرت بـ 44٪.

كما بيّنت الإحصائية أن معظم #المطلقات العاملات تعرضن للعنف الجسدي والابتزاز المادي والمعنوي بنسبة وصلت لـ54٪ بسبب #الخلاف على عملهن وابتزاز الرجل لها، من أجل الحصول على ما تكسبه من عملها.

كما رصدت إحصائية محكمة الأسرة أمرا يستحق مزيدا من الدراسة وهو أن #السيدات اللائي شملتهن الإحصائية صرحن أمام #محاكم_الأسرة بأنهن ندمن على الارتباط ولا يفضلن العودة إلى #الحياة_الزوجية مرة أخرى بنسبة تجاوزت الـ80٪.