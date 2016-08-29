شاهد DNA: تحرير داريا.. من أهلها

تناول الإعلامي اللبناني، نديم قطيش، في حلقة الإثنين من البرنامج السياسي الساخر DNA، موضوع داريا السورية التي كانت العنوان الأبرز خلال الأيام الماضية، حيث استعاد نظام الأسد السيطرة الكاملة على المدينة الواقعة بريف دمشق، بعدما خرج أغلب سكانها باتجاه إدلب.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة #الحدث وقناة #المستقبل اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويُعرض البرنامج على قناة "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.