صور لمجزرة غير مسبوقة بحق مئات الغزلان

قضت الصواعق في جنوب النرويج على أكثر من 300 من حيوانات الرنة البرية، بحسب ما أعلنت السلطات الاثنين، في كارثة لم يسبق لها مثيل.

فقد عثر الجمعة على 323 من هذه الحيوانات نافقة في هضبة هاردانجيرفيدا، وهي محمية وطنية يعيش فيها 10 آلاف حيوان رنة برية.

وأظهرت صور بثتها محطات التلفزة جيف هذه الحيوانات منتشرة في مساحة صغيرة من المحمية.

وقال مسؤول في السلطات المعنية بالشؤون البيئية في النرويج لوكالة فرانس برس "هبت عواصف عاتية الجمعة في هذه المنطقة جعلت الحيوانات تجتمع مع بعضها، ثم ضربتها صاعقة".

وأضاف أنه "أمر لم نألفه من قبل، لم نر شيئا من هذا القبيل بهذا الحجم".