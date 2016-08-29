"ماكنتوش" عيد اليحيى

مثيرةً للجدل الألوان التي يختارها عيد اليحيى لأثوابه وشماغاته، وهو ما لا يختلف في شأنه اثنان. فأول ما يخطر بالبال عند ذكر اسم هذا الرجل هو اللون الفيروزي أو الأخضر الفاقع أو الزهري العقيقي، ومؤخراً المرقط والمموّه. عيد اليحيى يقول إن العلاقة بينه وبين لون ثوبه وشماغه علاقة علمية متناسقة تتماهى وشخصيته.

لا دراسة تؤكد ذلك أو تنفيه، فما يجعلنا نبتسم أو ما نراه جميلاً، إنما هو مبني على أسس علمية وفق حسابات دقيقة وحبكة مدروسة. أزياء عيد اليحيى، إن أحبها الناس أو لم يحبوها، فهي توليفة خطط لها عيد ومرّرها بالقصة والمكان والزمان والحقيقة والخيال.

ما قيل وقال

في عالم التواصل الاجتماعي، قال أحد متابعي عيد اليحيى بدون تردد، إن ألوان أثوابه كألوان "ماكنتوش"، وفي ذلك ربما إشارة إلى التفاحة الأولى لستيف جوبز. في السياق نفسه، قال آخرون إنها ألوان مزعجة للعين، واتهموا عيد بإصابته بهوس الأضواء والنجومية.

الرجل الكاريزماتي #عيد_اليحيى الذي ارتبط اسمه ببرنامج #على_خطى_العرب وبالسلسلة الوثائقية أيام أفريقية تحدّث إلى "العربية.نت" لأول مرة عن سر اختياره لألوان وتصاميم ثوبه وشماغه.

ألوان من الجنة

قال عيد إن اللون الأخضر هو الأحب إلى قلبه، فقد ذكر الله في كتابه الكريم أن أهل الجنة يلبسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق، وجاء في القرآن الكريم أيضاً وصفٌ للخدم في الجنة كأنهم لؤلؤ مكنون. ويكمل عيد حديثه ليصف هذه الألوان بألمائية الهادئة ولكن لماذا؟ وما علاقتها بالتاريخ والجغرافيا وباطن الأرض وسطحها.

لماذا الفيروزي؟

"لا أحبّ ألماس ولا الزمرد ولا الياقوت" هذا ما قاله عيد وقد ارتفعت نبرته عند ذكر هذه الأحجار الكريمة، وأكمل مبرراً ذلك بأن هذه الألوان خرجت من باطن الأرض بفعل انفجار بركاني أكسبها ميزتها النارية لتثير العين والنفس وتوتر العقل والقلب.

"أحبّ الفيروز والعقيق واللؤلؤ والمرجان" هذه قالها عيد بنبرة هادئة ليغوص في عالمها التي تخرج من الماء أو من سطح الأرض، فهي ألوان باردة لطيفة تطمئن النفس والروح، كما يقول.

ويسترسل بأنه يضع في أولى اهتماماته تلطيف الجو بينه وبين المشاهد الذي يزدحم يومه بالتلوث البصري بسبب الزجاج والإسفلت والحديد والفولاذ في كل ما حولنا من بناء وطرقات وجسور.

التاريخ والجغرافيا في الألوان

ما يرتديه عيد اليحيى يستوحيه من طبيعة خلق الإنسان وبدون أن يلتفت لمن يعجبه أو لا يعجبه. لكن إن كانت هذه حجة عيد الذي يفرض نفسه على الشاشة، فإن للناس كلمة لا تتفق معه.

يقول الناس: "كُلْ على ذوقك والبس على ذوق الناس".