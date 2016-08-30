أفضل معلم بمصر يفوز بـ4 دولارات تصرف بعد 20 عاما

كافأ وزير التعليم المصري الهلالي الشربيني بشهادة استثمار قيمتها 30 جنيهاً (حوالي 4 دولارات) تصرف بعد 20 عاماً، لحصوله على المركز الأول في مسابقة المراجعة البيئية على مستوى مصر.

وقال المدرس ياسر محمد رشاد في تصريحات لصحف محلية إنه بعد خروجه من القاعة التي كانت مقر اجتماع ممثلي المدارس مع وزير التربية والتعليم بالفيديو كونفرانس وإعلان النتيجة بفوزه، جاء موظف وسلمه ظرف وشهادة، وبفتحه الظرف اكتشف أنها شهادة استثمار بقيمة 30 جنيهاً، وتصرف بعد 20 سنة.

وأضاف المدرس محمد رشاد، أنه شعر بالذهول والإحباط، وقال "أنا لا أسعى لتكريم مادي، ولكن أين التقدير المعنوي.. الدولة تؤكد في كل المناسبات على تطوير التعليم وأنه الأمل".