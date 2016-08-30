شاهد.. بيونسيه "تنفعل" وتهشم زجاج كاميرا في حفل عالمي

انفعلت النجمة العالمية بيونسيه أثناء أداء وصلتها الغنائية في الحفل الثالث والثلاثين لتوزيع جوائز MTV الذي أقيم في ساحة ماديسون سكوير، في نيويورك الأميركية، حيث توافد النجوم لاستلام جوائزهم وتقديم استعراضات غنائية على المسرح.

وأثناء تقديم بيونسيه لأغنية Lemonade على المسرح، ولشدّة اندماجها في شخصية المرأة الثائرة التي تمثّلها في الأغنية، اقتربت من الكاميرا التي كانت تصورها وضربتها من الشاشة الأمامية بعصا البيسبول التي كانت تحملها، ما أدّى إلى تكسير زجاج الكاميرا ليتم تبديلها على الفور.

حضر الحفل عدد كبير من النجوم من بينهم بيونسيه، بريتني سبيرز، نيك جوناس، ريهانا، كانييه ويست، كيم كارداشيان وآخرين، ولعلّ الفائز الأكبر في هذه السهرة كانت النجمة بيونسيه التي قدّمت عرضاً غنائياً راقصاً على مدى 15 دقيقة متواصلة.



