قطعة من جدار برلين للبيع.. فكم سعرها؟

للشغوفين بالآثار التاريخية الرمزية، والمزادات حول كل ماله علاقة بالتاريخ، سيتم عرض قطعة من جدار برلين، عليها توقيع الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان للبيع في مزاد في نيويورك، مقابل ما يناهز 20 ألف دولار أميركي.

وذكرت دار مزادات كريستيز في الولايات المتحدة أن القطعة من المتوقع أن تباع في المزاد الذي يعقد يومي 21 و22 من سبتمبر المقبل بمبلغ يصل إلى 20 ألف دولار.

وتعتبر القطعة من جدار برلين التي ستعرض للبيع في المزاد جزءا صغيرا من ثروة كبيرة تركها ريغان وزوجته نانسي، يضم قطعا فنية وكتبا وقطع أثاث وحليا.