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شاهد.. "الفتاة التي تسافر عبر الزمن"!

المصدر: دبي - العربية.نت
الصورة المسماة "الفتاة التي تسافر عبر الزمان والمكان"
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استطاع طالب دراسات عليا في جامعة هونغ كونغ الصينية أن يلتقط بهاتفه، آيفون طراز 6s، صورة رائعة شقت طريقها خلال هذا الأسبوع إلى التصفيات النهائية لواحدة من كبرى مسابقات التصوير في العالم، وهي مسابقة مجلة "ناشيونال جيوغرافيك".

والطالب الذي نافس المحترفين بهاتف جواله هو كيرا ويسون، ويدرس حاليا درجة جامعة عليا في الدراسات اليابانية، وعندما لا يكون منشغلا في الجامعة، يمارس هوايته وهي التقاط الصور بهاتفه الجوال.

الصورة المذهلة التي لفتت الأنظار وتغلبت على كثير من صور المحترفين جاءت بالصدفة، والتقطها طالب الدراسات العليا لصديقته وهي تقف في مواجهة الشمس بعد يوم ممطر. المصور الهاوي أطلق على صورته: "الفتاة التي تسافر عبر الزمان والمكان".

الصورة الرائعة احتلت موقعا في نهائيات مسابقة صور "ناشيونال جيوغرافيك "الدولية لعام 2016 عن فئة البشر. وتسلم ويسون جائزة المركز الثالث عن هذه الفئة في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 26 نوفمبر.

وقال ويسون لموقع PetaPixel المتخصص إنه سعيد للغاية بإنجازه وخاصة أن هذه الفئة من المسابقة شهدت منافسة بين 1191 مشاركة، وأكثر ما يفخر به أنه شارك فقط بكاميرا هاتف جوال.

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