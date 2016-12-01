شاهد.. سرقة دلو ذهبي ثمين بلا حراسة

تبحث شرطة مدينة نيويورك عن لص سرق دلوا مملوءا برقائق الذهب تبلغ قيمته 1.6 مليون دولار.

وسجلت كاميرات المراقبة اللص الجريء وهو يتسلل إلى داخل شاحنة مدرعة لنقل المجوهرات والأموال، وينتزع الدلو الثمين بكل بساطة، ويهرب به بعيدا.

وحدثت الواقعة الثلاثاء في وسط حي مانهاتن بمدينة نيويورك، وكانت الشاحنة المدرعة مفتوحة من الخلف وبلا حراسة على الإطلاق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، وأفادت أن الحارس كان يحضر هاتفه الجوال من مقدمة السيارة عندما حدثت السرقة.

وشوهد السارق في المقطع يهرول بالدلو الثقيل، وتعثر قليلا من وطأته إلى أن اختفى من مرمى الكاميرات.

وتطارد الشرطة الأميركية الرجل الهارب، وتدعو شهود العيان للمساعدة في اعتقاله.