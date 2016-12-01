شاهد كيف تحاول هذه الفتاة الأجنبية تعلم العربية

في الوقت الذي بات فيه بعض أبناء لغة الضاد يهربون منها وينجرفون مع سيل الأنغلوسكسونية واللاتينية، بمبررات مختلفة، لا تزال اللغة العربية تستهوي الكثيرين من الأجانب لتميزها، رغم بعض الصعوبات التي يتلقونها في البداية.

وهو لسان حال هذه الفتاة الأميركية أو النرويجية كما قال البعض التي نشرت مقطع فيديو على موقع يوتيوب تشارك من خلاله متابعيها تجربتها لتعلم اللغة العربية.

وتقوم الفتاة في الفيديو الذي حصد إعجاب الكثيرين بترديد كلمات وعبارات باللغة العربية مستعينة بتطبيق خاص، حيث تنجح أحيانا في لفظ الكلمات بطلاقة، وتعجز أحيانا أخرى، فتلفظها بطريقة مضحكة.

وتقول الفتاة التي يبدو عليها الشغف بتعلم اللغات إنها سبق وقامت بتجارب مماثلة بلغات أخرى على غرار الإسبانية والألمانية، وقد صبت جل التعليقات حول الفيديو في خانة الإعجاب والتشجيع، والتهكم إيجابيا.