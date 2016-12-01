بالفيديو ..حكم "يسجل" هدفاً ويحتسبه بالدوري المصري

ارتطمت الكرة به وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك فاحتسبها هدفاً، هذا بكل بساطة ما فعله الحكم المصري محمد كامل الذي أدار مباراة كرة القدم بين فريقي إنبي وأسوان في الدوري المصري لكرة القدم.

وبدأت الواقعة المثيرة والتي نادراً ما تحدث في الدقيقة 57 من الشوط الثاني لمباراة انبي وأسوان في الأسبوع الحادي عشر للدوري، حيث ارتطمت الكرة التي سددها الغاني إيمانويل اجيبتور لاعب إنبي بالحكم الذي كان يتمركز داخل منطقة جزاء أسوان فغيرت اتجاهها وسكنت شباك أسوان واحتسبها الحكم هدفاً لصالح الفريق البترولي دون اعتراض من الفريق الأسواني.

واحتسب الحكم بعد دقائق ضربة جزاء صحيحة لفريق أسوان أحرز منها هدف التعادل ليرتضي الفريقان باقتسام نقاط المباراة .

من جانبه، أكد رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن التمركز الخاطئ للحكم كان سبباً في الخطأ الذي وقع فيه، مضيفاً أن الهدف صحيح لأن الحكم لعب طبقاً لقوانين كرة القدم.