أقدم البشر في آسيا كانوا في "جزيرة العرب"

يعود أقدم وجود بشري في آسيا إلى جزيرة العرب، وتحديدا مستوطنة "صفاقة"، والتي تقع جنوب شرق "الدوادمي" بنحو 27 كلم، شمال غرب العاصمة السعودية الرياض.

هذه المستوطنة البشرية عمرها 300 ألف سنة، منذ العصر "الآشولي". ومن الآثار التي وجدت فيها، "مكاشط" و"مثاقب" كان يستخدمها القاطنون حينها، الذين كانوا يعيشون على الحبوب، وجمع الفواكه، والصيد.

عيد اليحي، وفريق "على خطى العرب"، زار "صفاقة"، راصدا المكان، والذي كان في "العصور المطيرة"، منطقة عامرة بالمياه والأنهار والبحيرات، حيث كانت السماء سخية في غيثها. مما جعلها مكانا مناسبا لعيش البشر، نظرا لتوفر الحاجيات الغذائية هناك.

ورغم مرور آلاف السنين على "صفاقة"، والتغيرات المناخية والسكانية التي طالت المكان، إلا أن بقايا الاستيطان البشري مازالت موجودة وشاهدة على تاريخها، حيث "الأحجار" التي كانت تستخدم في بناء الغرف التي كانت تغطي أسقفها بـ"الأشجار". وأيضا الصخور التي تعدُ منها أدوات الصيد والحرب.

وعلى الرغم من أن آثار "صفاقة" لم يتم البحث عنها في باطن الأرض حتى الساعة، إلا أنه عُثر على نحو 10 آلاف قطعة أثرية موزعة في المنطقة.