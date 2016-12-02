الأمير هاري والمطربة ريهانا يخضعان لفحص الإيدز

انتهى فحص الأمير هاري والمطربة الأميركية ريهانا لاختبار مرض الإيدز (نقص المناعة المكتسب) أمام الملايين، الخميس، إلى نتيجة سلبية.

واتفق الاثنان على الخضوع للاختبار أمام الجمهور في جزيرة باربادوس، التي تقع في البحر الكاريبي وهي إحدى دول الكومنولث.

ووجد الاثنان أن هذه هي الوسيلة المثلى لتذكير العالم باليوم العالمي لمكافحة مرض الإيدز أمس الخميس.

ويشارك الأمير هاري وريهانا، التي تعود جذورها إلى هذه الجزيرة، في احتفالات استقلال الأخيرة.

وأثناء خضوعهما للفحص من خلال الحصول على عينات الدماء، مزحت ريهانا مشيرة إلى أن الفحص ليس مؤلماً.

والأمير هاري هو ثاني أبناء ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز من زوجته الأولى الراحلة ديانا سبينسر.

ويأتي الأمير هاري في الترتيب الثالث على عرش بريطانيا، بعد والده وشقيقه الأكبر الأمير ويليام.