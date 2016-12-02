بالصور.. الفاتنة بيلا حديد وجهاً لوجه مع صديقها السابق

كل العالم كان يتابع هذه اللحظة، عندما التقت العارضة الحسناء من أصل فلسطيني، بيلا حديد، مع صديقها السابق المغني الكندي ابيل تسفاي الشهير بـ The weekend ذا ويكند، وجها لوجه على منصة عرض الأزياء الشهير فيكتوريا سيكرت في باريس.

وشاركت بيلا حديد، شقيقة العارضة الشهيرة جيجي حديد، الخميس، في العرض اللافت للمرة الأولى، وكانت هذه المشاركة الثانية للمغني صديقها السابق تسفاي.

واقتضى تصميم العرض، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية للمرة الأولى، أن تسير بيلا حديد ويتقدم نحوها صديقها السابق وهو يغني وينظر في وجهها، وكذلك يفعل مع كل العارضات الأخريات.

وانفصلت بيلا حديد عن صديقها السابق في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني بعد قصة حب استمرت عامين.

ورصدت لقطة سابقة بيلا وهي تنظر إلى صورها مع ذا ويكند وهي على متن رحلتها المتجهة من أميركا إلى باريس للمشاركة في عرض الأزياء.