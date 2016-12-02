من قال إن السنجاب ودود فليشاهد هذا الفيديو

ينخدع البعض بالصورة النمطية المأخوذة عن بعض الحيوانات بأنها لطيفة ووديعة، فالجوع قد يحوّل أكثر الحيوانات مسالمة إلى مخلوقات مفترسة همها فقط إشباع رغبتها الشديدة بالأكل.

هذا فعلا ما حدث مع هذا السنجاب الإفريقي وفق ما أوردته صحيفة الديلي ميل البريطانية، حيث أخذ دور المفترس بدل الفريسة بانقضاضه على أفعى غارزا أنيابه على صغرها، مرارا في جلد خصمه الذي يحسب له عادة ألف حساب.

ويبين مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، السنجاب في مصارعة محمومة مع الأفعى، يلحق بها أذى كبيرا محاولا افتراسها، مرجحا الغلبة لصالحه عقب إبدائه أداء محتشما في البداية.

وقد تجنب السنجاب بخفة لدغات الأفعى، بل انقض عليها بضراوة غير معهودة على مثل هذه الحيوانات، ما جعل الدماء تغطي رأس عدوه في إشارة إلى انتصار السنجاب.