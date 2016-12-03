إسبانيا.. توقيف شخصين أهانا طفلاً مصاباً بالسرطان

أوقف شخصان في إسبانيا بتهمة توجيه إهانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتى في الثامنة من العمر مصاب بسرطان ومولع بمصارعة الثيران، على ما أعلنت الشرطة السبت.

واعتقلت الشرطة رجلا وامرأة في سن 21 و33 عاما، هذا الأسبوع، في سان سيباستيان بإقليم الباسك وفي مدينة كوييرا الساحلية في جنوب فالنسيا، ووجهت إليهما تهمة الإهانة والتحريض على الكراهية.

وظهرت التعليقات المذكورة بعدما نظمت جولة مصارعة للثيران لجمع أموال دعما للفتى المصاب بالسرطان في 8 تشرين الأول/أكتوبر في فالنسيا.

وتدخلت الشرطة بعدما استوقفها حجم التعليقات عبر "فيسبوك" و"تويتر". وعثرت في إطار تحقيقها على رسائل مهينة للطفل، مثل: "فليموت" أو "سوف تموت".

ولا يزال التحقيق جاريا فيما لا تستبعد السلطات إمكان ملاحقة أشخاص آخرين، بحسب بيان الشرطة.

وتأتي هذه التوقيفات على وقع جدل في إسبانيا في شأن مسابقات مصارعة الثيران التي يتمسك بها البعض بوصفها جزءاً من التراث التاريخي الإسباني في حين يتهمها آخرون بأنها من الممارسات الوحشية في حق الحيوانات.