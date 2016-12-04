حلاق يتسبب في معاناة رجل لـ 12 عاما لم تنته بعد!

استمر رجل يعاني من ورم كبير الحجم على جانبي عنقه منذ 12 عاما، نما بعد زيارة قام بها إلى الحلاق، الذي قام بقطع غير مقصود في رقبته، لم يكن أحد يظن أنه سوف يتسبب في هذه المأساة.

وفي البداية اعتقد أنه مجرد جرح عادي، لكن النتيجة مع كيث كروول كانت كارثية مع مرور الوقت، فالرقبة لم تشف بل استمر تكوّم الجلد على الجانبين لينمو متضخما على جزء من وجهه وعنقه.

وبعد أن تمت إزالة 40 رطلا من هذا الورم في سبيل إنهاء هذه المعاناة خلال عمليتين جراحيتين، فوجئ الأطباء بعودة الوضع إلى سابقه. ويعاني الرجل من صعوبات في النوم والسماع وبلع الطعام.

وقد ذكر كروول: "إن الأمر مدمر بجدّ، وأحيانا أشعر بأن الحقيقة سيئة للغاية، حيث أود أن أكون كشخص عادي".

والآن عثر على متخصص في نيويورك يقول إنه قادر على إنهاء هذه الأزمة بنسبة 96% وقد عقب كروول: "سـأجرب هذا الاحتمال".

وأوضح أنه استخدم زيت الأطفال لتقليل الألم "كما جربت كل شيء تقريبا، كما أقوم بتنظيفه كل ليلة بمادة البيروكسيد".

لكن التأمين الصحي للرجل رفض تغطية كلفة العلاج المتوقعة بزعم أنها عملية تجميل.

وقد قام بحملة جمع تبرعات من أجل العلاج على صفحة بالإنترنت، واستطاع أن يجمع 22 ألف دولار من المبلغ المستهدف 50 ألف دولار.