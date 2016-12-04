محامي سعد لمجرد: ننتظر إطلاق سراحه قريباً

حمل محامي الفنان المغربي سعد لمجرد أنباء سارة لمحبيه، حيث توقع إطلاق سراح لمجرد قريباً من سجنه بفرنسا.

رفعت حرب المحامي أكد، في حديث خاص لـ"العربية.نت" الناطق باللغة الإنجليزية، أن التسوية التي حدثت بين لمجرد والادعاء الأميركي، والتي تم بمقتضاها إسقاط تهمة الضرب والاعتداء الجنسي على سيدة أميركية أثناء رحلة سياحية إلى نيويورك في عام 2010، سيكون له تأثير كبير على سير القضية بفرنسا.

وأضاف حرب: "بالرغم من أن قضية نيويورك مستقلة تماماً عن القضية الفرنسية، إلا أن التطور الأخير سيؤثر بقوة على المحاكمة"، مضيفاً أن لمجرد قد يتم إطلاق سراحه بكفالة قريباً حتى بدء المحاكمة.

يذكر أن لمجرد يواجه محاكمة في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة فرنسية تبلغ من العمر 20 عاماً، حيث اتهمت النجم المغربي باغتصابها في أواخر أكتوبر الماضي.

وكانت هيئة دفاع لمجرد قد تقدمت بطلب للقضاء الفرنسي لتمكين موكلها من مغادرة السجن والخضوع لإقامة جبرية مع وضع سوار إلكتروني في انتظار محاكمته، لكن المحكمة رفضت الطلب وقررت الإبقاء على لمجرد في الحبس.

وتواجد النجم الأول للغناء المغربي في باريس على خلفية الاستعداد لإحياء حفلة.

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