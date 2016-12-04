مصري دفع زوجته من الطابق الرابع.. فأصبح قاتلاً لامرأتين

واقعة غريبة ومثيرة شهدتها منطقة الهرم جنوب الجيزة في مصر، حيث تشاجر عاطل مع زوجته، وخلال المشاجرة حاولت الهروب منه باللجوء لشرفة الشقة، فدفعها منها لتسقط بالمصادفة على سيدة أخرى تمر بالشارع وتلقيان مصرعيهما.

الواقعة بدأت بمشاجرة بين زوجين بسبب خروج الزوجة من منزلها دون إذنه، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لتبادل السباب، ليتهور على أثرها الزوج ويستل سكينا للاعتداء على زوجته، فتهرب منه للشرفة بشقتهما الواقعة بالطابق الرابع محاولة النجاة، إلا أنه دفعها بيده لتسقط منها على الأرض في الشارع.

الأقدار كان لها رأي آخر، فقد تصادف مرور سيدة أخرى أسفل العقار لتسقط الزوجة عليها وتلقى حتفها على الفور، فيما نقلت الزوجة لمستشفى الهرم بعد إصابتها بجراح خطيرة، وتلقى مصرعها متأثرة بجراحها بعد 3 أيام.

وكشفت التحقيقات أن الزوج متزوج من زوجته عرفيا، وأن لديها طفلين من زوجها الأول، هما فاطمة (10 سنوات) ومحمد (7 سنوات)، يقيمان معها في الشقة، وأكدا في أقوالهما صحة الواقعة، واعترفا بضرب الزوج لوالدتهما قبل دفعها من الشرفة.

نيابة الهرم أمرت بحبس الزوج بتهمة القتل العمد لزوجته، والقتل الخطأ للسيدة الأخرى.