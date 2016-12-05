شاهد السر وراء دخول هذا الرجل في معركة مع كنغر ضخم

خاض رجل في أستراليا معركة مع حيوان كنغر ضخم، حيث وجّه إليه لكمة خاطفة لإنقاذ كلبه "ماكس"، الذي وقع بين أيدي الكنغر الغاضب من تطفل الكلب عليه، كما يظهر فيديو طريف.

ونشرت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية القصة الطريفة للرجل، الذي كان في رحلة صيد الخنازير البرية في نيو ساوث ويلز الأسترالية في منتصف يونيو الماضي مع مجموعة من الأصدقاء، الذين قام أحدهم بتصوير المعركة ونشرها عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكشف الرجل الذي يدعى تونكنس (34 عاماً)، وهو حارس في حديقة الحيوان في منطقة دوبو الأسترالية عن القصة والفيديو، الذي شاهده الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرج الرجل منتصراً في المواجهة مع الكنغر وأنقد كلبه، بعد لكمة واحدة كانت كفيلة بإصابة الحيوان الضخم بالخوف قبل أن يسارع إلى الفرار.