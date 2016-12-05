شاهد DNA.. حزب الله يغتال فيروز

تطرق الإعلامي اللبناني، نديم قطيش، في حلقة الاثنين من برنامج DNA والتي حملت عنوان "حزب الله يغتال فيروز"، حيث لجأ لبنانيون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم، بعد إقدام "التعبئة الطلابية" التابعة لـ"حزب الله" على منع بثّ أغاني فيروز.

ووقعت الحادثة بعد أن مُنعت عائلة الشاب محمد حمادة - الذي كان قد توفي بحادث سير - من وضع أغاني فيروز، التي كان يحبها الفقيد، خلال إقامة ذكرى ميلاده في باحة كلية الهندسة التابعة للجامعة اللبنانية.

يذكر أن برنامج DNA يُبث على قناة "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.