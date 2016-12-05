قصة ظهور المغنية الفاتنة زوجة زعيم كوريا بعد غياب 7شهور

أثار الظهور المفاجئ لري سول جو (27) عاماً - التي كانت تعمل مغنية سابقة قبل أن تتزوج عام 2012 زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - للمرة الأولى بعد اختفائها منذ 7 أشهر الكثير من التكهنات حول غيابها، بسبب مشاكل مع الزعيم أو أنها كانت حاملاً خلال تلك الفترة.

وظهرت صورة لسول جو، التي أنجبت من الزعيم الكوري طفلاً واحداً، خلال مسابقة تدريب القتال الجوي، التي تقوم بها القوات الجوية الكورية الشمالية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها منذ زيارتها الأخيرة لمنتزه عام في 28 مارس الماضي مع زعيم كوريا.. ومنذ أن اختفت ازدادت التكهنات حول مصيرها وعلاقتها بزوجها، حيث رجحت بعض المصادر أن كيم منعها من الظهور في الحياة العامة، وقام بإبعادها عن الدائرة المقربة.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، نقلاً عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية - من دون تقديم تفاصيل عن تاريخ الحدث - أن كيم شاهد التدريبات وقدم "توجيهات ميدانية" لسلاح الجو برفقة زوجته ري سول جو.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى في 7 أشهر، التي تذكر فيها وسائل الإعلام في كوريا الشمالية "ري"، بعد أن أوردت عنها أخباراً في افتتاح متجر بيونغ يانغ يوم 28 مارس (آذار) الماضي.

وتظهر صورة لها مع زوجها الزعيم الكوري في نيسان/ أبريل من العام الماضي خاتم الزواج في يدها اليسرى، عندما كانت تقوم بالتصفيق في مباراة لكرة القدم في استاد كيم ايل سونغ.

وقالت وسائل الإعلام لكوريا الشمالية، إن أفراد القوات الجوية أظهروا قوة تكتيكية عالية، ومقدرة على هزيمة جميع الأعداء في بيئة قتالية حقيقية تعكس الروح القتالية للقوات المسلحة الكورية الشمالية.