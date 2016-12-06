تمثال "الملك بيبي" الذهبي يثير دهشة إسرائيل

أثار تمثال ذهبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وضعه فنان في ساحة بتل أبيب، وسمّاه "الملك بيبي" دهشة بين المارة وإدانة من وزارة الثقافة الإسرائيلية.

وأبلغ النحات، إيتاي زليط، الصحافيين أنه وضع التمثال الذي يبلغ طوله 4 أمتار على منصة بيضاء في ساحة رابين قرب مجلس المدينة، ليختبر حدود حرية التعبير في إسرائيل.

وتخوض الحكومة الإسرائيلية والفنانون ما يوصف بحرب ثقافية بشأن خطوات وزيرة الثقافة، ميري ريجيف، لمنع التمويل الحكومي عن المؤسسات التي لا تعبر عن ولائها للدولة.

وفي تدوينة على فيسبوك بعد نصب التمثال، وصفه ريجيف بأنه "تعبير عن الكراهية تجاه نتنياهو". وأمر مسؤولو بلدية تل أبيب زليط بإزالة التمثال وأكدوا أنهم سيزيلونه.

وتجمع المارة في الصباح سريعاً لالتقاط الصور والتناقش فيما إذا كان التمثال يعتبر سخرية من نتنياهو أم تكريماً لرئيس الوزراء اليميني، الذي يقضي الآن فترة ولايته الرابعة والمعروف باسم "بيبي"، وهو اسم التدليل الذي كان ينادى به وهو طفل.

وانحنت إحدى النساء أمام التمثال الذي قال زليط إن نحته استغرق منه 3 أشهر.

وقال زليط لراديو الجيش الإسرائيلي عندما سئل عن مصدر إلهامه لنحت التمثال: "في مواقع التواصل الاجتماعي كانت هناك عشرات الآلاف من التعليقات على الملك بيبي. ببساطة قمت بتحويل ذلك إلى واقع ووضعته في مكانه الذي يستحقه. ساحة ملوك إسرائيل".