شاهد.. بندقية كلاشينكوف تعزف ألحاناً!

الإبداع لا وطن له، والمأساة قد تتحول إلى فرح، كما أن سلاحاً قاتلاً قد يصبح آلة تخفف الألم والأوجاع وتصنع الحبور!

ربما كان هذا شعور رجل قام بتحويل بندقية كلاشينكوف إلى آلة موسيقية بالتحديد غيتار، ليبدأ في العزف عليه بكل سعادة ودقة.

لكن الطريف في الأمر – ولك أن تضحك – بعد مضي القليل من الوقت من مشاهدة الفيديو المرفق مع المفاجأة وهي الطلقة التي سوف يرسلها الرجل، من فوهة بندقيته، ليقتل الموسيقى بلحظة غير مصدقة كأنه يقول لنا.. "أشتاق للعنف". ولكن حتما فإن الرجل يمارس الطرب والاحتفال بشكل مختلف.

وعلقت مواقع على الرجل بأنه قد يكون أول من جمع بين مهمتين للبندقية: القتل والعزف، ليصنع لنا الآلة التي أطلق عليها اسم "غيتغن" Guitgun.

والرجل عازف وكاتب أغاني اسمه بيتن، وهو عضو فرقة ريفية شهيرة اسمها Big Damn Band في انديانا بالولايات المتحدة، وهوايته هي الصيد حيث يطارد الوعول والطيور.

ونفذ الرجل تجارب غريبة مع الموسيقى، حيث سبق له أن ظهر في فيديو وهو يعزف على 18 آلة موسيقية بشكل متتابع وفي وقت وجيز بطريقة مدهشة.