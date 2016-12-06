كيف احتفل مسلمون يملكون مطعماً بأعياد المسيحيين؟

أراد مطعم يملكه أتراك مسلمون في لندن مشاركة المسيحيين أفراح عيد الميلاد، وذلك عبر طريقة خاصة من العمل الخيري، إذ قرر مطعم شين الواقع في منطقة سيركب تقديم وجبات مجانية خاصة للمشردين وكبار السن، ومن لا مأوى لهم من المسيحيين، وذلك خلال فترة إجازة نهاية السنة وأعياد الميلاد، وفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وسيكون متاحاً خلال ساعات اليوم من الظهر إلى التاسعة مساء، للمشردين وكبار السن التمتع بوجبة مجانية من الطعام من 3 أطباق، تتضمن بشكل رئيسي كسرولة الدجاج مع الخضراوات أو شيش الدجاج المشوي على السيخ، بالإضافة إلى الشوربة التركية مع الحلويات والأرز وحلويات البودنج.

وذكر المطعم في نشرة وزعها "أنه لا أحد سيأكل وحده في أعياد الميلاد"، مضيفاً "نحن هنا للجلوس معك".

وقال أحد العاملين بالمطعم واسمه حسن مسعود: "فقط نقوم بخدمة الناس". وأضاف في حديثه إلى موقع BuzzFeed نيوز: "سيجد المشردون وكبار السن منا ترحيباً كبيراً، لأن هناك الكثير من الناس سيبقون وحدهم في المنازل وكذلك من لا مأوى لهم خلال هذه الأعياد.. ونحن لا نريد لهم ذلك، إذ يمكن أن يأتوا إلينا ويشعروا بالمشاركة والمتعة".

وكتب المطعم عدداً من التغريدات على تويتر: "ساعدنا في أن لا يكون أحد وحيدا في أعياد الميلاد".

وحظي الخبر بالتفاعل في تويتر. وجاء في تعليق: "لقد شعرت بالسعادة لهذا الخبر. وأنا أسكن بعيداً عن المنطقة. لكن سأحاول المجيء لزيارة هذا المطعم".

وكتبت أخرى تدعى سيو براون: "هذا عمل لطيف وإنساني سيجعل الكثير من الناس يشعرون بالسعادة". وقالت المغردة ريكي تانغ: "حقيقة هو عمل مؤثر وعظيم.. سأحاول الزيارة إذا ما توفر الوقت".