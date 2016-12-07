بالصور.. 10 أشخاص لديهم قدرات خارقة

هناك أشخاص مدهشون بحق، ويمتلكون قدرات قد لا نصدقها أبداً، لكن هذه هي الحقيقة. وهنا نورد صوراً لبعض من هؤلاء الناس، وهم طبعاً مجرد عينة لكثيرين. وجرّب مع نفسك فربما تملك ميزة مدهشة لم تكتشفها بعد!

1- الرجل الكاميرا

بريطاني اسمه ستيفن ويلتشير، وهو فنان معماري ورسام، من مواليد 1974 مصاب بمرض التوحد، لكن له قدرة عجيبة على حفظ المشاهد بعد رؤيتها مرة واحدة ومن ثم رسمها، وقد اكتسبت أعماله شعبية في كل العالم. ويأخذ مرات جولة بالطائرة المروحية ليرسم كل شيء بدقة خلال جولته. وقد حصل على الوسام الملكي البريطاني.

2- رجل الجليد

ألماني اسمه ويم هاف، عرف بتحمله العيش في الجليد، وحاز 20 ميدالية عالمية في هذا الجانب، ومنها الاستحمام في الجليد لأطول مدة استغرقت ساعة و13 دقيقة. والغريب أن درجة حرارة جسمه لا تتغير قبل وبعد الدخول في الثلج، وقد حاول تسلق قمة كلمنجارو وفشل ما تسبب له في إصابة.

3- الأعمى البصير

اسمه دانيال كيتشن، كان مصاباً بسرطان الريتينول حيث ينقص عنده فيتامين أ ما تسبب له في العمى، لكنه تعلم كيف يعرف المواقع بدقة تامة عن طريق التدرب على مهارة الصدى عبر التصويت باللسان، وهكذا عاش سعيداً بدلاً من العيش في حياة منعزلة، بل صار يدرب العميان مثله على مهارته هذه. ويستطيع أن يجري بأحذية التزحلق، ويلعب كرة السلة بدقة تامة يرمي بها في الشبكة، ويسوق الدراجة الهوائية وغيرها من المهارات العجيبة.

4- الرجل الذي لا يتألم

اسمه تيم كرديلن، وقد ولد بدون أي إحساس بالألم ولا يعرف السبب وراء ذلك، وقد وظف ذلك في تنظيم عروض جماهيرية يبدو فيها وهو يضع نفسه في مواقف غريبة كأن يأكل النار، أو يتعرض للضرب المبرح بالمطارق أو يطعن نفسه بآلات حادة، من دون أن يصدر منه أي تأوه.

5- الرجل المكهرب

اسمه سلافي باتش، من صربيا وهو لا تؤثر فيه الكهرباء مطلقاً، حيث يمسك بالأسلاك ويتلاعب بها دون أن تتسبب له بأي صدمة أو أثر، كذلك لديه قدرة على تسخين كوب من الماء إلى 90 درجة مئوية، وأيضا يمكنه عبر كهرباء جسمه إنضاج السجق، وتبلغ الفولتيه عنده عشرين درجة، بحيث يمكن له إضاءة لمبة منزلية.

6- الرجل المائي

اسمه ديف مولنز، وهو غواص حر نيوزيلندي، عرف بقدرته على البقاء تحت الماء لأطول فترة من دون الحاجة للأكسجين، وقد حاز على رقم قياسي في السباحة لـ 266 متراً دون تنفس، والبقاء لمدة أربع دقائق، كذلك دون هواء ودائما ما يكسر أرقامه القياسية بنفسه.

7- المرأة السينية

تتمتع نتاشا ديكونو بخاصية الأشعة السينية في بصرها x-ray وهي قد ولدت في روسيا سنة 1986 وفي سن العاشرة كان لديها القدرة على رؤية الأجهزة الداخلية لوالدتها، وقد فاجأت الطبيب عندما أخبرته بندوب في جسمه لم يكن له سابق معرفة بها، وتعمل حاليا في معاونة العديد من المنظمات مستغلة موهبتها هذه.

8- الرجل المطاطي

اسمه دانيال براوننغ سميث، ممثل أميركي يتمتع جسمه بخاصية مطاطية، وقد سجل ثلاثة أرقام قياسية في التحكم بجسده بطريقة مدهشة، وهو يقوم بطئ أطرافه بطريقة مبهرة للناس.

9- الرجل عظيم الذاكرة

اسمه كيم بيك، وهو الشخص الذي كان سبباً في فكرة فيلم "رجل المطر" وله قدرة غريبة على تذكر الأشياء منذ أن كان عمره سنة ونصف، وقد ساعدته تركيبة دماغه الكبير في ذلك مع خلل في تركيب الأعصاب أدى لسعة الذاكرة، فهو يحفظ كتاباً كاملاً في ساعة واحدة، ويقرأ صفحتين في اللحظة نفسها بأن تنظر كل عين لصفحة، وقد توفي سنة 2009. والفيلم درامي أنتج سنة 1988 من بطولة الممثل توم كروز.

10- الرجل الآكل

وهو فرنسي يدعى ميشيل لوتيتو، ولد في 1950 وتوفي في 2007 وقد عرف بقدرته على أكل الأشياء التي قد تكون قاتلة، أو تهشم الأسنان، فهو يأكل الزجاج والبلاستيك والمعادن، وقد ساعده على ذلك بطانة معدته القوية، وقد توفي بشكل طبيعي.