بالفيديو.. هكذا أغرق سيارته في نهر!

نسي سائق سيارته على وضعية الخلف، من دون أن يستخدم فرامل اليد، في منطقة منحدرة قريبة من نهر، وذهب ليتحدث مع شخص آخر، ليفاجأ بأن السيارة بدأت في التراجع للوراء بنفسها.

وهرع الرجل لكي يُثبت السيارة وهو يحاول أن يركب من عند الباب الأمامي.

ولكن في الوقت الذي يكاد قد أدرك داخلها، كان سائق دراجة نارية قد عبر من ورائه لتركله السيارة من الخلف ويقع في مكانه، في حين تدحرجت السيارة وبداخلها الرجل في النهر.

وقد أصاب الذهول الرجل الثاني الذي لم يعرف كيف يتصرف.

في حين أن أول ما قام به سائق الدراجة النارية أنه رفعها من على الأرض وكأن شيئاً لم يحدث، غير مبالٍ بالأمر.

وذكرت قناة أي بي سي التلفزيونية أنه لم يصب أحد في الحادثة.

يشار إلى أن الحادثة وقعت في الصين.