بالفيديو.. حفرة تلتهم شرطية بسيارتها

لقيت شرطية أميركية حتفها في حفرة ابتلعتها، حيث ظهرت بشكل مفاجئ في أحد طرق سان أنطونيو بولاية تكساس.

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة الأميركية قولها: إن "دورا ناشيرا" كانت تقود سيارتها، الأحد، عندما حدث انهيار مفاجئ في الشارع أدى إلى ابتلاع السيارة وسقوطها في حفرة عميقة ومصرع السيدة.

وذكرت المصادر ذاتها أن المارة نجحوا في إنقاذ سائق سيارة أخرى وقع بالحفرة ذاتها، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالته مستقرة وإصابته خفيفة.

وأعرب رئيس بلدية سان أنطونيو، إيفي تايلور، عن حزنه وأسفه الشديد للحادث المأساوي، فيما تم فتح تحقيق عن الحادث.