بالفيديو.. لبؤة تبدأ يومها بالعناق مع شبلها!

لابد أن العناق شيء رائع إذا ما جاء من أناس نحبهم بحق، لاسيما أحد أفراد الأسرة، ولك أن تتخيل ذلك في مجتمعات الأسود، التي تتميز بعاطفة قد لا نعرف عنها الكثير.

ولكن ماذا لو تم إيقاظك من نوم سعيد في وقت القيلولة، هذا ما حدث مع لبؤة يظهرها الفيديو المرفق.. لكنها لم تنزعج بل احتفلت بأن ذلك جاء بمعانقة لطيفة مفعمة بالمشاعر من شبلها الصغير.

وصورت هذه اللقطات في متنزه دجوما جيم في جنوب إفريقيا، حيث يتم إنهاض هذه اللبؤة من سريرها العشبي، في النهار المشمس.

وكان الشبل يبحث عن حنان الأم عندما اندفع وهو يوكز اللبؤة في رأسها، عندها بدأت بالزحف نحوه وعانقته.

وتنتمي هذه النوعية من الأسود لما يعرف بفئة Nkuhuma المتغطرسة، وتعني الكلمة باللغة المحلية عند قبائل الزولو بجنوب إفريقيا "العاج البني".