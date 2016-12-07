حروق هذه الأم رسالة تحذير إلى كل الأمهات

حذرت أمّ كافة أمهات العالم من مخاطر حمل صغارهن أثناء تواجدهن في المطبخ. وبثت الأم في رسالة التحذير على "فيسبوك" مطلع ديسمبر/كانون الأول صورة حروق تعرضت لها في الصدر والوجه.

وكتبت مولي لانديس أنها تعرضت لحادث غير متوقع عندما انفجر موقد الطعام وأرسل كرة من اللهب في الموقع، الذي تحمل عليه الأمهات عادة صغارها.

وكتبت لانديس أنها عادة لا تنشر مثل هذه الشؤون الشخصية، ولكنها تريد أن توجه رسالة تحذير إلى كافة الأمهات بأن المطبخ مكان غير آمن للأطفال، وذلك بعد ضغوط وتشجيع من أصدقاء مقربين.

وقالت إن الحادث وقع الثلاثاء الماضي حين انفجر موقد الطعام وأرسل كرة لهب إلى وجهها وعنقها وصدرها.

وذكرت أن الحادث تسبب لها في حروق وجروح بالوجه والصدر، مشيرة إلى أنها تشعر بأنها محظوظة لأنها كانت لا تحمل صغيرتها في تلك اللحظة.

وكشفت أنه لحسن الحظ نامت طفلتها في تلك الليلة، ولأول مرة لم تكن تحملها أثناء وجودها في المطبخ.

وأكدت أن أسوأ جروحها في الصدر، وهو ما كان ليعرض طفلتها لمخاطر هائلة.

وكتبت: "رسالتي التي أوجهها إلى كل أمهات العالم: كُنّ على حذر فيما تمارسن من أنشطة وأنتن تحملن أطفالكن".

وتداول القراء مشاركة الأم على "فيسبوك" أكثر من 20 ألف مرة.