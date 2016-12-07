شاهد.. قرش ضخم كاد يلتهم موديل ألمانية

لم تصدق الموديل الألمانية الحسناء أنها كانت في خطر داهم من سمكة قرش عملاقة إلا عندما شاهدت هذه الصورة.

وبدا في الصورة قرش عملاق على بعد أمتار قليلة من الحسناء، سيمون غوتشه، وزعنفته بادية للعيان، ولكنها لم تكن على وعي بوجوده إلى أن غادرت المياه، بحسب تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية الأربعاء.

وظنت الموديل الحسناء في البداية أن من يلوحون لها بأيديهم من على الشاطئ يبدون إعجابهم بها، ولكنها عندما خرجت أخبروها أنهم كانوا يحاولون إنقاذها.

وكانت الموديل الشقراء تستمتع بالشمس والسباحة في إجازة على شواطئ فلوريدا، في كاب كانيفرال، حيث وقعت الحادثة.

وقالت كان البحر خاليا من أي رواد عندما قررت السباحة، وكانت مستمعة للغاية بهذا الجمال، إلى أن علمت بعد خروجها أنها كانت على بعد خطوات من خطر داهم.

وأكدت أنها كانت في حالة رعب منعتها من النزول للبحر عدة أيام بعد الواقعة.