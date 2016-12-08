شاهد أفراح وأحزان العالم في أروع 40 صورة لعام 2016

أعلنت قناة ناشيونال جيوغرافيك قائمتها لأفضل 100 صورة التقطتها عدسات مصوريها على مدار عام 2016، كما نشرت مجلة "تايم" الأميركية أيضاً أجمل 100 صورة أيضاً لهذا العام، وقد رشحنا من بينهم أجمل 20 صورة لهذا العام.

ونشرت القناة صوراً مختلفة من حول العالم على موقعها الإلكتروني، وثقت فيها العديد الأحداث العالمية والكوارث الطبيعية والحروب والصراعات الدولية، حيث اختار الموقع صورة لأحد الأطفال فقد أحد ذراعيه في أحد الأماكن التي يحتدم فيها القتال مع عناصر تنظيم داعش.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن موقع القناة الشهيرة اختيارهم أفضل 100 صورة، من ضمن ملايين اللقطات التي وثقتها عدسات مصوريهم حول العالم، فمن أدغال إفريقيا حيث الحياة البرية والصراع للبقاء على قيد الحياة وأشخاص يخاطرون بحياتهم لالتقاط السيلفي من فوق أحد المباني شاهقة الارتفاع في آسيا إلى أقصى الغرب في أميركا، حيث صور عاصفة قوية ضربت ولاية نبراسكا الأميركية.

كما اختارت مجلة "تايم" الأميركية أيضاً أفضل 100 صورة خلال عام 2016 الذي اقترب من نهايته، حيث اتسمت الصور بالتنوع الجغرافي حول العالم.

وكانت أغرب الصور مأساوية لمواطنين في جنوب السودان، يبحثون عن حبوب في الأرض بعد إلقاء طائرات مساعدات أممية.

وصورة أخرى لعشرات الآلاف من جنوب السودان يصطفون للحصول على مساعدات من الصليب الأحمر، في ظل تأزم الأوضاع الإنسانية.

كما اختارت صورة مأساوية أيضاً للاجئين يرتدون معاطف واقية من المطر يصطفون في معسكر يوناني للحصول على مؤن غذائية.

وكان للرئيس الأميركي، باراك أوباما، وزوجته ميشيل نصيب كبير من اختيار المجلة في صور عام 2016، حيث اختارت عدداً من الصور الرائعة لهما، ومنها صورة لطائرة عسكرية تقل عائلة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أثناء زيارته لكوبا.

وأخرى لأوباما يرقص التانغو أثناء زيارته للأرجنتين وصورة للرئيس الأميركي مع الأمير الصغير جورج نجل ولي عهد بريطانيا.

كما اختارت صورة للسيدة الأولى الأميركية، ميشيل أوباما، تحتضن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن، خلال افتتاح متحف للتاريخ الأميركي الإفريقي.

وكانت لمرشحة الحزب الجمهوري، هيلاري كلينتون، نصيب كبير من اختيار المجلة هذا العام، حيث كانت صورة لها خلال احتفال باختيارها رسمياً مرشحة الحزب الديمقراطي، وأخرى لمجموعة من الديمقراطيين يستمعون إلى مرشحة الرئاسة الأميركية الخاسرة هيلاري كلينتون أثناء تجمع انتخابي.

وصورة للشرطة الأميركية تلقي القبض على متظاهرة أثناء احتجاجها على مقتل المواطن الأسود ألتون ستيرلينج.