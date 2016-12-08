هل تتذكرون هذا الممثل؟ أصبح مسؤولا كبيرا وتم ضبطه بقضية

كان لقبه في فيلم "الكيف" مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز ابن الكئيبة، وكان دوره في الفيلم صبي محمود عبدالعزيز بعدما أصبح مطرباً.

اسمه الحقيقي سخسوخ، ويعمل حالياً وكيل خبراء بوزارة العدل، وتم القبض عليه ظهر اليوم متلبساً بتقاضي رشوه، قيمتها نصف مليون جنيه.

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، القبض على وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة نصف مليون جنيه بنادي هليوبوليس في مصر الجديدة.

وكان صاحب شركة مقاولات كبيرة قد تقدم ببلاغ للرقابة الإدارية، يتضمن طلب وكيل مصلحة الخبراء مبلغاً مالياً، مقابل كتابة تقرير خاص بإحدى مديونيات الجهات الحكومية لصالح شركته، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن رجال الرقابة الإدارية من ضبط المتهم أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة داخل أحد النوادي.

تمت إحالة المتهم للنيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة.