الفاتنة جيجي حديد تعاني من "هاشيموتو"

كشفت الموديل الفاتنة الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد بشجاعة عن معاناتها من مرض يؤثر على صحتها تأثيراً كبيراً، وذلك في مقابلة مؤخراً مع مجلة "أيل".

وقالت حديد إنها تعاني تحديداً من مرض "هاشيموتو"، التهاب الغدة الدرقية المزمن، وهو أكثر شيوعاً في النساء من الرجال.

وأوضحت الموديل أن مظهرها الموغل في النحافة الذي ظهرت فيه أثناء مشاركتها في العرض المبهر الأخير لأزياء "فيكتوريا سيكريت" في مطلع الشهر الحالي في باريس، مرجعه إلى الآثار الجانبية لهذا المرض، موضحة أنها لا تسعى إلى نحافة مبالغ فيها.

وذكرت أنها حاولت قبل مشاركتها في العرض الشهير، للمرة الثانية، أن تكتسب المزيد من العضلات في المواضع المناسبة، لا أن تفقد مزيداً من الوزن، ولكنها فشلت بسبب المرض الذي يؤثر على العضلات على نحو كبير.

وأضافت أن المرض الذي تعاني منه منذ عامين، وتخضع لعلاج من أعراضه، أثر بدرجة هائلة على قدرة جسدها على التمثيل الغذائي الصحيح، وهي العملية التي يطلق عليها "الأيض".

والمرض المذكور اكتشفه الطبيب الياباني هاكارو هاشيموتو (1881-1934)، وهو يصيب النساء أكثر من الرجال بنسبة تتراوح من 8 إلى 15 ضعفاً. ويمكن أن يظهر عند الفتيات اللواتي في العقد الثاني من عمرهنّ مثل جيجي حديد.

ومن أعراض المرض الإحباط واضطراب المزاج والتعب وشحوب والوجه المنتفخ والإحساس بالبرد وآلام العضلات والمفاصل والإمساك وجفاف الشعر وزيادة دمّ الحيض أو عدم انتظام الدورة الشهريّة أو مشاكل الحمل عند النساء وبطء نبضات القلب وغيرها.